SEIRING berjalannya waktu, telah berkembang tren BYOD (Bring Your Own Device) di mana masyarakat khususnya kaum millenial yang bekerja sebagai pekerja kantor atau pembuat konten sering membawa perangkat andalan seperti laptop untuk kegiatan pekerjaan baik di dalam kantor maupun di luar kantor.

Untuk kegiatan mobilitas yang tinggi itu, dibutuhkan sebuah perangkat laptop yang tentunya memiliki performa tinggi, build quality baik, serta daya tahan baterai yang lama. Tak usah khawatir, Laptop Ryzen™ Mobile dengan kartu grafis Radeon™ Vega adalah pilihan yang tepat untuk kebutuhan tersebut.

Mengapa? Berikut ini adalahkeunggulan-keunggulan dari prosessor fenomenal yang satu ini!

1. Prosessor Bertenaga, Baterai Tahan Lama

Di tahun 2018 ini, AMD melakukan terobosan dengan meluncurkan prosessor AMD Ryzen™ Mobile yang didukung olehkartu grafis Radeon™ Vega dimana menghasilkan peningkatan performa dan efisiensi melebihi target, yakni lebih tinggi 200% performa CPU dan 128% performa GPU namun dengan konsumsi daya 58% lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya.

Dengan menghasilkan peningkatan performa dan efisiensi yang besar serta menggunakan arsitektur “Zen” fabrikasi 14nm, membuat prosessor Ryzen™ Mobile dengan kartu grafis Radeon™ Vega mampu di aplikasikan ke laptop super tipis (ultrathin).

Berdasarkan uji internal, laptop bertenaga AMD Ryzen™ Mobile mampu menyuguhkan performa apik untuk multitasking. Pengguna bisa merasakan performa yang mulus saat membuka beberapa aplikasi sekaligus.

Selain itu, kartu grafis Radeon™ Vega juga telah terbukti mampu memainkan game eSports dan game terkenal lainnya dengan menghasilkan nilai FPS (frame per second) yang tinggi.

2. Tipis dan Ringan, Mudah Dibawa Kemana Saja

Sering kali mahasiswa ataupun para pekerja kantoran diberatkan dengan barang bawaan yang penuh sesak di tas yang berisikan file-file penting.Namun dengan laptop bertenaga AMD Ryzen™ Mobile, pengguna tidak perlu khawatir karena berbagai laptop AMD Ryzen™ Mobile ini dibuat dengan bobot yang ringan (umumnya dibawah 2 Kg) dan tipis (umumnya dibawah 1,5 inch), sehingga tidak menambah berat tas pengguna.

3. Build Quality Baik Berikan Rasa Aman Saat Bepergian

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna.AMD bekerjasama dengan berbagai vendor laptop untuk menghadirkan build quality yang baik, mulai dari pemilihan casing alumunium untuk seri premium dan polycarbonate untuk seri mainstream, hingga pemilihan pendingin dual fan untuk memastikan suhu laptop terjaga dengan baik dan aman untuk dibawa kemana saja menggunakan tas saat dibutuhkan.

4. Mendukung Fitur Kekinian dengan Dukungan Penuh Windows 10

Laptop Ryzen™ Mobile juga up to date untuk kalangan millennials. Layar fullview dengan bezel tipis yang menjanjikan pengguna untuk mendapatkan tampilan layar penuh dengan ukuran lebih mungil dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, AMD bekerjasama dengan beberapa vendor laptop juga telah menyematkan fitur fast charging dengan masing-masing teknologi dari vendor tersebut.

Laptop AMD Ryzen™ Mobile juga mendukung penuh pengalaman operasi sistem Windows 10 terbaik, salah satunya mendukung beberapa fitur andalan seperti DirectX 12 untuk bermain game dengan performa frame per second (FPS) lebih tinggi dan beberapa diantaranya mendukung fitur keamanan Windows Hello dan Trusted Computing (AMD Secure Processor).

*Layar Full-View, Windows Hello dan Fast Charging tidak tersedia di semua perangkat.

Kesimpulan

Prosessor AMD Ryzen™ Mobile telah menggebrak pangsa laptop dengan memunculkan laptop ultrathin yang lebih bertenaga untuk kegiatan sehari-hari termasuk bermain game dan kegiatan komputasi lainnya. AMD bekerjasama dengan berbagai vendor laptop juga menghasilkan build quality yang baik agar pengguna bisa lebih nyaman untuk menggunakan perangkat laptop didalam maupun diluar ruangan. Anda bisa memilih laptop bertenaga AMD Ryzen™ Mobile yang tepat bagi kebutuhan dan budget Anda dengan melihat list laptop bertenaga AMD Ryzen™ Mobile dan Radeon™ Vega pada link berikut.

(ris)