PURWAKARTA - Kamera dengan fitur pop up saat ini menjadi kian populer. Pada 2018 beberapa brand telah menerapkan fitur itu ke dalam smartphone-nya, seperti Vivo Nex, Oppo Find X, Honor Magic 2, dan Xiaomi Mi Mix 3.

Kali ini Vivo pun menyematkan fitur flagship tersebut di ponsel Vivo V15 Pro yang meluncur secara global di dunia. Sementara itu, Vivo Indonesia pun menelurkan teknologi yang sama pada Vivo V15 yang baru saja meluncur di Indonesia.

Penggunaan fitur pop up kamera kerap kali dianggap ringkih, di mana bentuknya yang turun naik dari dalam ponsel.

Menurut Senior Produk Manager Vivo Indonesia, Yoga Samiaji, fitur kamera pop up milik Vivo V15 bisa bertahan hingga 50.000 kali naik turun. Dia memprediksi jika ini akan bertahan hingga 5 tahun dengan perkiraan 30 selfie per-hari.

Selain itu PR Manager Vivo Mobile Indonesia, Tyas Rarasmuti turut menambahkan bahwa ponsel juga memiliki daya tahan yang kuat.

"Kamera pop ini bisa tahan dengan beban hingga 15 kilogram. Selain itu kita juga melihat after sale, jadi kalau ada kerusakan bisa di service center resmi kita," kata dia saat ditemui dalam rangkaian acara Vivo V15 Go Up Launch di Purwakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Vivo V15 Resmi Meluncur di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

Vivo juga mengklaim jika teknologi 32 MP dengan pop up kamera ini yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Tyas menambahkan jika bukan hal yang paling penting untuk menjadi yang petama, namun melihat inovasi ini mampu dinikmati oleh konsumen. Dia juga tak menampik jika Vivo ingin menjadikan kamera pop up tren di 2019, serta penyematan fitur ini hadir dari berbagai riset dan demand market (permintaan pasar). Lebih lanjut Okezone pun sempat mencoba mengetes kamera pop up Vivo V15 dalam media experience. Saat dilihat dari segi tampilan memang tampak ringkih dan membuat ragu. Namun, kamera cukup cepat naik saat menekan tombol selfie dan turun ketika tidak ada perintah untuk selfie baik saat layar menjalankan aplikasi lain atau layar mati. Kemudian, kamera juga mampu merespon beban sehingga turun ketika ada tekanan, namun sayang respon belum begitu cepat. Selain itu pop up kamera juga memiliki ketebalan yang lumayan sehingga tampak kuat. Fitur turun naik ini tampak rentan oleh air dan debu yang bisa masuk kapan saja. Baca juga: Xiaomi Redmi Note 7 Pro Tampil dengan Kamera 48MP