JAKARTA - Instagram, aplikasi berbagi foto dikabarkan menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna menyaksikan video dengan teman. Kabar mengenai kemunculan ini datang dari akun Twitter Jane Manchun Wong

Dilansir Mashable, Jumat (8/3/2019), fitur ini tampaknya bisa diakses selama layanan video chat di Instagram Direct. Dengan mengklik sebuah tombol, pengguna bisa mengaktifkannya.

"Instagram sedang menguji Co-Watching di Video Calls. Ini seperti Watch Party dari Facebook tetapi untuk Instagram Direct," kata Jane Manchun Wong.

Instagram is testing Co-Watching in Video Calls



It's like Facebook's Watch Party but for Instagram Direct



Tip @Techmeme pic.twitter.com/cRpRO61DXh