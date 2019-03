JAKARTA - Facebook dan Instagram mengalami down untuk beberapa pengguna di seluruh dunia saat ini. Hal tersebut terlihat dari fitur pengiriman pesan (messenger).

mengutip laman theverge, Jakarta, Kamis (14/3/2019), meskipun penggua dapat membuka platform yang terlihat sudah pulih, namun masih ada masalah saat mengirim pesan di messenger, memposting pada feed-nya, dan mengakses fitur lainnya di facebook.com, Instagram, dan Whatsapp.

Bahkan, Oculus VR milik Facebook mengalami masalah terkait pemadaman.

Baca juga: 3 Faktor Penyebab WhatsApp, Facebook dan Instagram Bisa Down

Memang sebelumnya, Whatsapp tampaknya baik-baik saja bagi banyak orang, tetapi pengguna di Paraguay, India, Bangladesh, Argentina, dan lebih banyak lagi mencatat bahwa mereka mulai mengalami masalah dengan mengirim pesan dari sore hari hingga sekarang. DownDetector menunjukkan bahwa mereka yang berada di Brasil mengalami pemadaman paling parah.

We’re aware of an issue impacting people's access to Instagram right now. We know this is frustrating, and our team is hard at work to resolve this ASAP. — Instagram (@instagram) March 13, 2019