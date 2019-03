JAKARTA - Gmail Down membuat kehebohan sepanjang pagi Rabu (13/3/2019). Akhirnya, layanan Gmail kembali normal setelah beberapa jam sempat mengalami masalah, terutama terkait pengunduhan dan pengiriman email.

Layanan surat elektronik Gmail dan juga Google Drive sempat down sempat bermasalah sejak pukul 9.00 WIB. Sejumlah pengguna layanan ini mengeluhkan masalah ketika ingin membuka akun dan mengirim email.

Keluhan ini pun banyak disampaikan di media sosial, termasuk twitter. Sampai pukul 13:50 WIB, sudah lebih dari 36 ribu tweet yang membahas tentang “Gmail” di twitter.

Gmail pun kemudian membalas cuitan keluhan para pengguna layanan mereka melalui akun twitter resmi (@gmail).

@gmail Down in Atlanta... any idea when service will be back? pic.twitter.com/eA6IXFsMiv— Turner Levison (@TurnerLevison) March 13, 2019