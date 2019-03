JAKARTA - Facebook, Instagram, dan Facebook mengalami gangguan di beberapa negara. Atas kejadian tersebut, pihak Facebook menekankan jika hal itu bukan ulah peretas atau hacker.

Dilansir dari laman Wired, Kamis (14/3/2019), Facebook juga mengatakan jika saat ini tengah menyelidiki penyebab utama kejadian tersebut.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.— Facebook (@facebook) March 13, 2019