JAKARTA - Brendan "PlayerUnknown" Greene dikabarkan melangkah dari game yang mempopulerkan namanya, PUBG. Setelah 5 tahun bekerja pada game battle royale, ia memiliki peran baru di dalam PUBG Corp.

Dia menyerahkan pengembangan game yang terus berlanjut ke Taeseok Jang, sementara pekerjaan barunya akan memimpin divisi baru yang dikenal sebagai PUBG Special Projects.

"Pengalaman dan ruang online dapat menghubungkan kita dengan cara yang hanya saya impikan ketika saya pertama kali duduk di depan komputer sekitar 30 tahun yang lalu," kata Green.

"Dan impian-impian untuk menghubungkan orang lain itulah yang mendorong pekerjaan kami di PUBG Special Projects," tambahnya.

And now for something completely different... pic.twitter.com/f9qpkHMHu8— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) March 13, 2019