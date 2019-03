JAKARTA - Belakangan ini, Google tengah mencari cara untuk menguasai layanan streaming game. Bahkan akhir bulan ini di Game Developer Conference (GDC) 2019, Google diharapkan untuk mengungkap lebih banyak rencana mereka dan ide yang diharapkan.

Dilansir dari laman Ubergizmo, Jumat (15/3/2019), seperti yang dibocorkan akun Twitter Owen Williams, Google dikabarkan tengan menambah dukungan untuk pengontrol Nintendo Switch ke browser chrome-nya. Ini memungkinkan pengguna untuk bermain game melalui Chrome menggunakan pengontrol Nintendo Switch.

Chrome sebelumnya digunakan oleh Google untuk memamerkan teknologi streaming gimnya di mana gamer dapat memainkan Assassin's Creed Odyssey melalui browser. Sekarang penambahan pengontrol Switch berarti bahwa Google mengharapkan untuk memiliki lebih banyak game yang dapat di-stream.

Perhatikan bahwa dukungan untuk pengontrol Switch belum ditambahkan tetapi ketika Williams membuka, ada tanda-tanda bahwa Google sedang mengerjakannya. Namun untuk pastinya, harus menunngu ajang GDC yang akan dimulai minggu depan.

Google's adding Nintendo Switch controller support to Chrome... days ahead of its game streaming service being unveiled. This is gonna be good. 👀 pic.twitter.com/MmgWdNmjov— Owen Williams ⚡ (@ow) March 14, 2019