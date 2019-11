JAKARTA - Awal 2019 menjadi tahun penting bagi Samsung lantaran pabrikan Korea Selatan itu baru saja mengeluarkan ponsel jagoannya yang menyasar pasar ponsel menengah ke bawah. Namun, Samsung tidaklah bermain sendiri. Produsen ponsel yang juga ikut meramaikan pasar Indonesia adalah Realme.

Ponsel asal China itu baru-baru ini meluncurkan ponsel teranyarnya yakni Realme 3 pada Selasa 12 Maret 2019. Ponsel ini menjadi standar baru untuk smartphone yang diklaim dibanderol dengan harga terjangkau dengan spesifikasi mumpuni.

Apa saja yang menjadi senjata dari Realme 3? Bagaimana kemampuan dari ponsel harga terjangkau ini bila diadu dengan ponsel sekelasnya yaitu Samsung Galaxy M20.

Okezone.com coba mengukur dari masing-masing produk, keunggulan dan kekurangannya, baik Samsung Galaxy M 20 maupun Realme 3. Meski harga tidak jauh berbeda, dari segi performa, keduanya mengusung teknologi yang sama. Sepintas dua produk ini mengusung layar superlebar dengan performa andal juga RAM dan storage besar. Bahkan dari segi desain nyaris mirip.

Tampilan/Desain

Galaxy M20 Tampilan Galaxy M20 memang berbeda dari lini Samsung lainnya, hal ini lantaran ponsel tersebut mengusung Infinity Display V, di mana terdapat poni mini untuk menempatkan sensor dan kamera depan di atas layar.

Ini cukup mengejutkan karena Samsung memang belum pernah mengusung takik yang tren pada 2018. Dengan ini tampilan Galaxy M20 sangat mirip dengan beberapa ponsel China di pasaran, seperti Realme 3.

Tampilan Infinity Display juga memberikan ruang lebih bagi layar Galaxy M20 dan menjadikan bezel lebih tipis dengan mengusung layar seluas 6,3 inci dengan membawa aspek rasio 19:9 kekinian.

Dari sisi samping kiri ponsel terdapat slot kartu sim dan kartu memori up to 512 GB. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan power. Di bagian bawah terdapat jack headphone, speaker, dan paling menarik USB C. Seperti diketahui, USB C biasa ditemukan di dalam ponsel flagship dengan harga di atas Rp 4 jutaan.

Realme 3 Ponsel yang tampil dengan beberapa varian warna seperti Dynamic Black dan juga Radiant Blue tampak tidak berbeda dengan ponsel pada umumya. Ponsel ini memiliki sudut yang melengkung dengan bezel yang cukup tipis. Pada bagian muka, terlihat ponsel memiliki poni mini (dewdrop notch) sebagai tempat bagi kamera depan. Layar ponsel mengusung ukuran 6,22 inci, tampak luas karena notch yang tidak begitu memakan area layar.

Pada bagian kiri terdapat tombol power, sementara bagian kanan menampilkan tombol pengaturan volume suara dan juga slot dual-SIM Card serta micro-SD. Untuk bagian bawah, terdapat speaker, USB micro, dan jack audio 3,5mm.

Sistem Operasi & Fitur

Galaxy M20 Berbeda dengan Realme 3, Galaxy M20 tidak menonjolkan kemampuan foto night mode, namun bisa menampilkan efek bokeh dan didukung artificial intelligence (AI) untuk beauty effect.

Realme 3 Selain memiliki kemampuan foto night mode, beberapa fitur yang tampaknya menjadi andalan ialah dual kamera di bagian punggung ponsel. Berdasarkan pengalaman Okezone, ponsel bisa menampilkan ketajaman warna yang tinggi via fitur Chroma Boost.

Selain itu, efek bokeh juga dapat dihasilkan dengan mengatur fokus objek yang akan difoto. Kamera juga memiliki kemampuan fokus objek terbaik. Dengan cara mengetuk area pada layar, maka kamera sudah dapat menempatkan titik fokus sesuai keinginan pengguna.

Selain kemampuan kamera yang juga dapat merekam video slow motion, Realme 3 juga mendukung fitur sensor sidik jari. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna sebelumnya perlu memasukan Passcode terlebih dahulu.

Sensor sidik jari menawarkan keamanan, sehingga hanya pengguna saja yang dapat membuka ponsel. Saat dipakai, sensor sidik jari ini terbilang responsif dan cepat untuk membuka ponsel. Selain sensor sidik jari, Realme 3 juga mendukung fitur Face Recognition.

Performa Galaxy M20 Dengan kapasitas RAM 3GB dan memori 32GB, ponsel ini memang cukup lambat untuk memainkan game berat semacam PUBG. Namun, ponsel ini tak masalah untuk penggunaan sehari-sehari seperti mengetik, game ringan, Youtube, media sosial, dan berfoto. Okezone pun menjajal kinerja ponsel dengan menjalankan benchmark Antutu. Adapun hasil yang didapat ialah 108.548 yang diklaim dikalahkan oleh 25 persen pengguna. Tak hanya itu, Okezone juga menjajal bermain game Asphalt 9. Saat bermain cukup lancar dan tak ada lag. Realme 3 Untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan hardware Realme 3, Okezone menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu dan Geekbench 4. Selain itu, Okezone juga sempat memainkan game Asphalt 8. Pada aplikasi AnTuTu, Realme 3 menunjukkan skor 131.933. Sementara aplikasi Geekbench menghasilkan Single Core Score 1419 dan Multi Core Score 4920. Game Asphalt 8 ketika dijalankan juga terasa cukup mulus, sehingga permainan bisa berjalan dengan lancar. Game juga dapat menampilkan partikel atau efek visual yang mengesankan. Dengan demikian, pengalaman bermain game bisa terasa sangat maksimal dengan Realme 3. Hal itu lantaran Realme 3 menjadikan MediaTek Helio P60 sebagai prosesornya. Menggabungkan daya dan kinerja inti prosesor yang cepat dengan unit pemrosesan yang dibuat khusus untuk aplikasi AI, Chipset MediaTek Helio P60 menghadirkan fitur andalan seperti deteksi wajah, identifikasi objek dan pemandangan, pengalaman gaming yang smooth, dan fungsi kamera yang lebih cerdas dengan efisiensi daya maksimum. Helio P60 pada Realme 3 akan memberikan pengguna performa layaknya smartphone premium tanpa label harga yang tinggi. Kamera Galaxy M20 hadir dengan konfigurasi dual-camera yang terdiri dari lensa primer 13MP dan ultra wide 5MP. Menariknya fitur ultrawide yang juga ada di salah satu ponsel Samsung Galaxy A7 ini dapat digunakan untuk foto pemandangan dan foto kelompok karena mampu mencakup tampilan lebar. Selain itu kamera belakang pun dilengkapi beberapa fitur lain di antaranya panorama, pro, beauty, fokus live, otomatis, stiker, dan foto rangkaian. Di samping itu hasil foto Galaxy M20 kurang memuaskan, pasalnya hasil terlalu halus, sedikit pecah dan warnanya kurang kuat. Jadi, tampaknya kamera hanya cocok untuk foto ringan saja. Lebih lanjut di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP yang membuat gambar cukup tajam. Seperti mode selfie pada umumnya, kamera depan pun tampak memberikan efek beauty dan lebih cerah. Namun, efek tersebut dapat dinonaktifkan. Kedua pengaturan kamera dapat menangkap video HD, namun tidak memiliki EIS (Electronic Image Stabilization) sehingga menghasilkan video yang tak stabil jika menggunakan tangan. Jadi pengguna harus ekstra hati-hati. Realme 3 Beberapa fitur yang tampaknya menjadi andalan ialah dual kamera di bagian punggung ponsel. Berdasarkan pengalaman Okezone, ponsel bisa menampilkan ketajaman warna yang tinggi via fitur Chroma Boost. Selain itu, efek bokeh juga dapat dihasilkan dengan mengatur fokus objek yang akan difoto. Kamera juga memiliki kemampuan fokus objek terbaik. Dengan cara mengetuk area pada layar, maka kamera sudah dapat menempatkan titik fokus sesuai keinginan pengguna. Selain kemampuan kamera yang juga dapat merekam video slow motion, Realme 3 juga mendukung fitur sensor sidik jari. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna sebelumnya perlu memasukan Passcode terlebih dahulu. Sensor sidik jari menawarkan keamanan, sehingga hanya pengguna saja yang dapat membuka ponsel. Saat dipakai, sensor sidik jari ini terbilang responsif dan cepat untuk membuka ponsel. Selain sensor sidik jari, Realme 3 juga mendukung fitur Face Recognition. Memori dan Baterai Galaxy M20 Ini merupakan salah satu fitur yang paling diunggulkan oleh Galaxy M20. Pasalnya ponsel yang dibanderol sekira Rp2,8 jutaan ini mengusung daya baterai cukup besar yakni 5.000 mAh. Dengan kapasitas prosesor Exynos dan RAM 3GB tampaknya ponsel tak begitu mampu bekerja untuk aktivitas yang berat, sehingga baterai 5.000 mAh sangat mendukung. Dengan kapasitas tersebut, pengguna dapat menjalankan telepon sepanjang hari, kadang-kadang bahkan lebih, tergantung pada penggunaan. Saat kondisi standby tanpa data dan penggunaan apa pun, ponsel dapat bertahan selama dua hari dan hanya menguras 3 persen daya. Menariknya lagi Galaxy M20 juga menawarkan pengisian cepat. Ini adalah salah satu fitur langka yang biasanya tidak ditemukan pada perangkat kelas bawah. Saat Okezone mencobanya, ponsel mampu mengisi daya hingga 55 persen dalam waktu satu jam. Realme 3 Bicara soal baterai, Realme 3 memang masih terpaut tipis dengan Galaxy M 20. Dengan kapasitas baterai cukup besar 4.230 mAh, setelah dilakukan uji coba tidaklah kalah, bahkan mampu bertahan seharian penuh. Bahkan, Realme 3 yang dipersenjatai oleh prosesor MediaTek Helio P60 yang dibalut oleh desain starry yang stylish. Keunggulan lain, ponsel ini mampu mengisi dengan cepat dalam waktu 1 jam, sudah terisi 60 persen. Lebih unggul 5 persen dari Galaxy M20. Sejalan dengan slogan Power Meets Style, Realme 3 akan menjadi jajaran produk terbaru dari seri realme yang menunjukkan komitmen realme dalam menyediakan smartphone dengan kinerja cepat dan desain penuh gaya. Harga Galaxy M20 bicara harga, Samsung Galaxy M20 dibanderol Rp2.799.000 per unit dengan RAM 3GB/32GB dalam varian warna biru dan hitam. Realme 3 soal harga, ponsel keluaran China ini lebih murah, namun sepesifikasi tidak kalah mumpuni. Ada tiga varian harga sesuai konfigurasi RAM yang ditawarkan. Untuk detail harga, ponsel dibanderol Rp1,99 juta untuk varian RAM 3GB + ROM 32GB dan Rp2,099 juta untuk RAM 3GB + ROM 64GB, serta Rp2,399 juta untuk RAM 4GB + ROM 64GB. Kesimpulan Galaxy M20 Ponsel Galaxy M20 ini tampaknya cocok untuk pengguna yang membutuhkan ponsel untuk kebutuhan sehari-hari seperti pekerja dan pelajar. Pasalnya baterai ponsel memiliki daya yang cukup besar untuk seharian penuh tanpa harus di-charge. Dari segi tampilan ponsel ini juga sangat milenial. Kendati demikian, untuk gamers yang senang permainan mobile yang berat, masih ada pilihan ponsel lainnya yang memang ditujukan untuk kalangan pencinta game. Spesifikasi Galaxy M20 Layar: 6,3 inci Infinity Display V Prosesor: Exynos 7904 RAM: 3GB ROM: 32GB Kamera belakang: 13 MP primer dan 5MP ultra wide angle Kamera depan: 8MP Baterai: 5000 mAh Konektivitas: 4G LTE Harga: Rp2,8 juta Realme 3 tampak menyasar kalangan pengguna pemula atau menengah dengan banderol harga mulai Rp1,9 hingga Rp 2,4 jutaan. Dengan banderol tersebut, pengguna sudah memiliki ponsel yang memiliki fitur-fitur kekinian seperti dual kamera, sensor sidik jari, serta fitur rekam video slow motion. Untuk mereka yang memperhatikan soal desain, Realme 3 turut mengikuti tren desain punggung yang memiliki gradasi warna yang cukup menarik. Hanya saja tanpa softcase, bagian belakang ini terasa licin ketika digenggam. Munculnya notch mini atau dewdrop notch mungkin sedikit mengganggu bagi mereka yang senang dengan tampilan all-screen. Kompetitor sudah mengusung fitur kamera pop-up untuk mengatasi masalah all-screen tersebut. Realme 3 menampilkan layar yang cukup tajam dan kemampuan menjalankan game 3D yang cukup mumpuni, tetapi urusan UI akan kembali kepada selera masing-masing. Berdasarkan pengalaman, bagian dagu ponsel tidak menyediakan opsi untuk recent apps, sehingga untuk membuka fitur recent apps pengguna harus menggeser sentuhan jari dari bawah ke atas. Menariknya, pada tampilan menu, terlihat Realme 3 dengan ColorOS V6.0 lebih memudahkan pengguna untuk melihat deretan icon seperti WiFi, Cellular Data, Mute, Bluetooth, Flashlight dan sebagainya. Untuk detail harga, ponsel dibanderol dengan harga Rp1,99 juta untuk varian RAM 3GB + ROM 32GB dan Rp2,099 juta untuk RAM 3GB + ROM 64GB, serta Rp2,399 juta untuk RAM 4GB + ROM 64GB. Spesifikasi Realme 3 - Layar 6,2 inci (Gorilla Glass 3) - Prosesor MediaTek Helio P60 - RAM 4GB - Storage 64GB - Baterai 4.230 mAh - OS Android 9 - Kamera Depan 13 MP - Kamera Belakang konfigurasi 13 MP dan 2 MP - Harga mulai Rp1,9 juta - Rp2,4 juta