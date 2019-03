JAKARTA- Huawei telah mengumumkan smartphone miliknya Huawei P20 dan P20 Pro pada Maret 2018. Kedua ponsel tersebut mampu sukses penjulannya diluar China. Bahkan membuat Huawei meraih pangsa pasar kedua terbesar setelah Samsung pada Q2 2018.

Dilansir dari laman Android Pit, Senin (25/2/2019) demi mengulang kesuksesan perangkat tersebut. Huawei akan menelurkan P30 dan P30 Pro pada 2019. Bahkan tanggal peluncuran kedua ponsel sudah diumumkan tepatnya pada 26 Maret 2019 di Paris, Perancis.

Meskipun belum resmi diluncurkan, bocoran tentang ponsel tersebut pun mulai beredar. Bahkan Evan Blass seorang pakar ponsel pun membagikannya. Adapun spesifikasi dari versi Huawei P30, ponsel akan dibalut dengan struktur metal dalam dua panel kaca.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr