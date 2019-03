JAKARTA- Sony mengumumkan jika PlayStation Virtual Reality (PSVR) miliknya telah semakin berkembang. Bahkan pihaknya telah menjual perangkat dalam jumlah yang banyak.

“Kami juga sangat senang mengungkapkan bahwa kami telah secara resmi menjual perangkat lebih dari 4,2 juta sistem PSVR di seluruh dunia pada 3 Maret 2019,” Kata Direktu Media Sosial PlayStation Sid Shuman dalam postingan blog, seperti dilansir dari Venture Beat, Rabu (27/3/2019).

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penggemar kami atas dukungan luar biasa untuk membantu kami mencapai tonggak sejarah," imbuh dia.

Ini berarti bahwa PSVR kemungkinan masih memiliki keunggulan di pasar headset VR premium. Tetapi Facebook dan HTC tidak membagikan angka penjualan yang pasti untuk perangkat mereka.

Meskipun tanpa data itu, perusahaan intelijen industri IDC memperkirakan bahwa PSVR mengirimkan 463.000 headset pada kuartal keempat 2018. Itu menempatkannya di atas 300.000 Oculus Rifts dan 230.000 Vives HTC.

Sony terus menggunakan keunggulannya pada dunia game untuk meluncurkan PSVR kepada pelanggan. Tidak seperti Vive atau Rift, pengguna hanya perlu PlayStation 4 daripada PC gaming yang mahal.

PlayStation juga merupakan merek game yang diakui secara global dengan banyak kemitraan pengembang. Penerbit telah memanfaatkan hubungan tersebut untuk membawa pengalaman VR nama besar ke PSVR terlebih dahulu.

Itu termasuk hit seperti Tetris Effect dan Resident Evil 7. Ini juga berada di atas upaya pihak pertama seperti Farpoint dan Astro Bot: Rescue Mission. Sony mengumumkan jumlah 4,2 juta sebagai bagian dari acara video State of Play hari ini. Selama presentasi itu, penerbit mengungkapkan sejumlah game PSVR baru dan tanggal rilis .

Perusahaan berbicara tentang 14 game baru yang datang ke perangkat sebelum akhir tahun. Ini termasuk game VR lengkap seperti Blood & Truth, yang merupakan tindak lanjut pengalaman peluncuran PSVR London Heist.

Blood & Truth akan datang 28 Mei dari pengembang London Studios. Game menonjol lainnya termasuk Falcon Age yang akan datang 9 April, Five Night At Freddy's VR: Help Wanted datang di Musim Semi, dan No Man's Sky VR datang di Musim Panas.

(ahl)