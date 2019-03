JAKARTA - Game PUBG menjadi sorotan baru-baru ini karena dikaitkan dengan aksi kekerasan atau terorisme yang terjadi di masjid Selandia Baru. Terkini, game tersebut menampilkan objek yang menyerupai kakbah di dalam permainan.

Akun Twitter Mesum Patel (@mesumpatel) telah mem-posting gambar yang menunjukkan sebuah kotak menyerupai kakbah dalam bidikan senjata api.

"#BOYCOTTPUBG Saya sangat mengutuk game ini. Semua Muslim harus BOYCOTT game ini. Karena pembaruan baru di mana mereka telah menunjukkan hadiah yang terlihat seperti Kabba Suci kami dalam game ini dan orang-orang membidik target itu yang murni merupakan aksi terorisme," tweet @mesumpatel.

#BOYCOTTPUBG I strongly condemn this game. All Muslim should BOYCOTT this game. Due to its new update in which they have shown gift create which looks like our Holy Kabba in this game and people are aiming that target which is purely an act of terrorism pic.twitter.com/vwxebIm4SW