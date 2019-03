JAKARTA - Mode gelap atau mode malam tampaknya menjadi tren saat ini. Tampilan yang berubah menjadi gelap mungkin terlihat keren dan juga tidak terlalu mengganggu mata.

Dengan warna gelap, menambah beberapa menit atau bahkan jam untuk ketahanan baterai, khususnya pada perangkat dengan layar OLED, seperti dikutip dari Slashgear, Jumat (29/3/2019).

Twitter menjadi salah satu layanan media sosial yang kini mengumumkan mode terbaru, Lights Out. Dikatakan bahwa fitur ini akan benar-benar membawa warna hitam pada layar perangkat pengguna.

Twitter telah memiliki mode gelap pada 2016 di iOS dan Android. Mode gelap ini lebih kepada warna biru keabu-abuan yang mungkin lebih sesuai dengan branding perusahaan.

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K— Twitter (@Twitter) March 28, 2019