JAKARTA - Apple tampaknya akan mengusung fitur kamera yang canggih pada iPhone terbaru. Melalui bocoran terkini, muncul skema yang diduga menunjukkan pola pengelasan untuk casing iPhone 11.

Dilansir Metro.co.uk, Jumat (29/3/2019), ada bagian menarik pada bagian sudut kiri atas untuk sistem tiga kamera dengan sebuah flash. Sementara iPhone X memiliki sistem dual lensa yang ramping dan vertikal di bagian belakang, iPhone berikutnya tampak menunjukkan perbedaan yang lebih terlihat.

Dengan menambah lensa ekstra, Apple bisa menyematkan fitur tambahan seperti optical zoom atau penginderaan 3D yang lebih baik untuk hal-hal seperti augmented reality atau foto potret buram yang berseni.

Kendati demikian, mungkin akan ditemukan hal yang kurang menyenangkan bila terdapat gundukan kamera yang lebih besar dan mungkin tidak rata yang akan Anda perhatikan setiap kali Anda mencoba meletakkan iPhone.

Well well well... New report suggests that #Apple may finally have picked the first #iPhoneXI prototype I revealed in January... Wait & See... pic.twitter.com/HUerkXufuX— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 15, 2019