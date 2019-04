JAKARTA - Ponsel keluaran terbaru kini mengusung lebih dari dual kamera. Beberapa handset bahkan menampilkan fitur triple camera, yang tampaknya bakal menjadi tren untuk ponsel kekinian.

Salah satu produsen ponsel, Motorola kabarnya akan meluncurkan ponsel terbaru. Berdasarkan gambar render yang beredar, pengguna bisa melihat seperti apa tampilan ponsel anyar tersebut.

Masih belum diketahui pasti nama untuk handset terbaru itu. Dilansir Slashgear, Selasa (2/4/2019), menurut Steve H. McFly, yang lebih dikenal sebagai OnLeaks, menyebutkan tentang ponsel Moto G8.

Ada pula yang menyebut handset Motorola P40 Note atau Motorola One Power 2.

Here comes your very first look at #Motorola first triple camera phone which I guess will be launched as the #MotoG7 successor and thus, as the #MotoG8 (TBC). 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + few specs, on behalf of my Friends @Pricebaba -> https://t.co/OUmlkuUxEQ pic.twitter.com/Nwc2vwaimO— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 1, 2019