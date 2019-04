JAKARTA - PUBG Mobile bisa diunduh gratis di platform Android dan iOS. Setelah update versi 0.11.5, PUBG Mobile kini menambahkan fitur berlangganan baru yang dinamakan PUBG Mobile Prime dan Prime Plus.

Dilansir Indiatimes, Kamis (4/4/2019), kedua layanan berlangganan tersedia untuk beberapa negara dan kini perusahaan menghadirkan fitur tersebut di India. Sistem berlangganan baru ini memungkinkan pemain untuk mendapatkan Unknown Cash (UC) sebagai bonus harian.

Selain itu, pemain juga mendapatkan diskon dan konversi Battle Points (BP) ke Unknown Cash dan gamer bisa membeli items.

Pemain bisa membeli layanan Prime dan Prime Plus di dalam permainan. Untuk bulan pertama, pengguna Android bisa mendapatkan layanan berlangganan Prime dengan harga Rs 85 atau USD0,99 (sekira Rp14 ribuan), menurut situs Fossbytes.

It’s not an April Fools joke. Our subscription system is officially launched! You can subscribe Prime, Prime Plus or both of them to get different privileges. Check out more details in-game. pic.twitter.com/H7LZdpUaJQ— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) April 1, 2019