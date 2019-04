JAKARTA - Sebanyak 16 tim eSport profesional Indonesia pada hari ini atau Jumat (5/4/2019) memulai pertandingan PUBG Club Open Indonesia 2019 pukul 14.00 di Ballroom Pullman Hotel, Jakarta Barat.

Enam belas tim profesional ini terdiri dari Bigetron ID, Dranix, Dream Heroes, Ex Enemy Down, Onic Esports, RRQ Kage, Star8 Esports, The Prime, Victim Esports, WAW Esports, Young n Free, Zone Esports dan empat tim undangan terpilih. Dua belas tim merupakan pemenang dari babak kualifikasi online yang diadakan sebelum ajang digelar.

Dari pantauan Okezone, nantinya 16 tim akan bermain PUBG selama 6 ronde secara mobile menggunakan smartphone hingga pukul 20.00 WIB. Suasana dalam venue pun cukup meriah dengan beberapa penonton dan penggemar PUBG.

Menurut Project manager PMCO MET Indonesia, Agung Chaniago nantinya akan dipilih 5 tim internasional PUBG Mobile Club Open 2019 (PMCO 2019) di Shanghai. Adapun hadiah yang akan diperebutkan pada ajang tersebut yakni USD2 juta atau sekira Rp375 jutaan.

"Kemarin yang mendaftar PMCO Indonesia perkiraan ada sekitar 2000-3000 tim karena hadiahnya gede banget total utama di Indonesia USD10.000. Nanti mereka yang menang bakal di terbangin ke Shanghai sebanyak 5 tim terbaik bakal memperebutkan USD2 juta," kata Agung saat ditemui di Pullman Hotel, Jakarta.

Untuk informasi, ajang PMCO 2019 ini akan terbagi dalam turnamen musim semi dan musim gugur dengan total hadiah yang terpisah dan hadiah pada saat babak final global. Babak final global turnamen musim semi diselenggarakan pada Juli 2019 di Shanghai, China.

Tahun lalu tim RRQ Athena asal Thailand berhasil meraih gelar Juara Dunia sehingga berhak pulang hadiah sebesar USD200 ribu.

(ahl)