JAKARTA- Nintendo menambahkan mode Virtual Reality (VR) ke dalam game Zelda: Breath of the Wild dan Super Mario Odyssey di Switch.

Dilansir dari laman Android Pit, Minggu (7/4/2019) mode VR nantinya akan datang ke versi lengkap dari setiap game melalui patch. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Twitter Nintendo of America.

Perusahaan game Jepang tersebut mengatakan kepada penggemar bahwa mereka akan dapat mengalami dua game tercinta dengan cara baru dengan Toy-Con VR Goggles dari NintendoLabo: VR Kit.

Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo: VR Kit! https://t.co/be8xudP2PK pic.twitter.com/M0C6w59lIT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 5, 2019

Ada tiga mini-misi baru yang harus diselesaikan, yang melibatkan pengumpulan catatan musik dan koin di tiga dunia gim yang ada: Kingdom Cap, Seaside, dan Luncheon.

Untuk Zelda, pengalaman VR telah ditambahkan ke seluruh permainan melalui opsi menu. Anda dapat memicu apakah Anda ingin menggunakan Goggles Toy-Con VR dari opsi sistem. Anda tidak perlu memulai menyimpan file baru untuk memainkan Zelda di VR.

Kedua pembaruan akan datang ke The Legend of Zelda: Breath of the Wild dan Super Mario Odyssey akan dirilis, gratis pada 25 April. Kit Nintendo Labo VR sendiri diluncurkan pada 12 April di AS. Nintendo Labo Non-VR sudah kompatibel dengan Mario Kart 8 Deluxe.

