JAKARTA - Twitter tampaknya tengah memperbarui platform-nya dengan fitur terbaru. Sayangnya fitur ini masih uji coba yang disebut dengan Labels on Replies, di mana fitur akan memberi label pada bagian bawah nama pengguna dalam percakapan di Twitter.

Dilansir dari laman Slashgear, Senin (8/4/2019) nantinya akan ada 3 jenis label yakni Author, Mentioned, dan Following.

We want it to be easy to follow and join conversations on Twitter. We’re testing out labels on replies: author, mentioned, and following. If you see them, let us know what you think! pic.twitter.com/L228sMbh75— Twitter (@Twitter) April 4, 2019