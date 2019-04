JAKARTA - Media sosial, Twitter baru-baru ini menurunkan jumlah orang yang bisa Anda follow setiap hari. Perusahaan membatasi pengguna mem-follow seseorang dari 1.000 menjadi 400 akun per hari.

Raksasa jejaring sosial itu mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengatasi spammers. Seperti diketahui, Twitter telah menangani akun palsu, bots dan spam, seperti dilansir Cnet, Selasa (9/4/2019).

Pada Oktober, Twitter melaporkan bahwa mereka memiliki 326 juta pengguna aktif bulanan. Perusahaan tampaknya harus bekerja keras untuk memberantas munculnya akun-akun palsu.

Twitter juga bekerja pada peningkatan obrolan dalam platform, dan telah menambahkan cara untuk menarik pelanggaran dari dalam aplikasi.

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine.— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 8, 2019