BANGKOK - Samsung Electronic Indonesia hari ini resmi memperkenalkan produk terbarunya, Samsung Tab generasi terbaru. Tak tanggung-tanggung, Samsung langsung "melahirkan" tiga unit terbaru yakni Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A with S Pen, dan Galaxy Tab A10.

Senior Product Marketing Manager, Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia, Selvia Gofar mengatakan, ketiga Galaxy Tab generasi terbaru itu mempunyai keunggulan fitur yang saling melengkapi untuk berbagai gaya hidup konsumen yang berbeda aktivitas. Mulai dari produktivitas, entertainment, dan pendidikan.

"Untuk produktivitas dan entertainment, Galaxy Tab S5e jagonya, mengemas fitur pintar dengan bobot yang lebih tipis dan ringan dengan kualitas layar Super Amoled," kata Selvia saat di acara Samsung Galaxy generasi terbaru di daerah Pratunam, Bangkok, Selasa (9/4/2019).

Selain itu, lanjut Selvia, teknologi suara Dual Speaker 3D Dolby Atmos pada Galaxy Tab A10 turut memperkaya pengalaman entertainment pengguna.

"Lalu untuk Galaxy Tab A with S Pen menghadirkan fitur-fitur menarik untuk mendukung kegiatan belajar dan kemudahan mengajar," sambungnya.

Menurutnya, Samsung Galaxy Tab seri terbaru memperkuat posisi Samsung sebagai pemimpin pasar tablet di Indonesia.

"Hal itu sekaligus membuktikan komitmen kami untuk semakin mendekatkan teknologi kepada gaya hidup konsumen, termasuk dunia pendidikan," tuturnya.

Kata Selvia, ukuran, berat tablet, kualitas layar adalah tiga hal utama yang menjadi pertimbangan konsumen ketika memilih sebuah tablet. Oleh karena itu, Samsung menghadirkan Galaxy Tab S5e dengan bobot ringan yaitu hanya 400 gram, lalu Galaxy Tab A10 berukuran 10,1 inci dengan teknologi audio terbaik untuk mendukung entertainment pengguna dengan teknologi audio berkualitas 3D Dolby Atmos, hingga Galaxy Tab A with S Pen yang bisa mendukung dan memudahkan kegiatan belajar mengajar.

"Saat ini penggunaan tablet lebih banyak digunakan untuk keperluan personal, karena diyakini bisa mendukung leisure dan me-time pengguna, baik untuk menonton film dan bermain game untuk penghilang kepenatan setelah beraktivitas," sambung Selvi.

Tak hanya itu, kata Selvi, bagi konsumen berkeluarga, tablet menjadi medium pendukung pembelajaran bagi anak-anak dengan pengawasan yang lebih baik dari orangtua.

Ketiga Samsung Galaxy Tab generasi terbaru memiliki desain yang stylish dan memukau dengan ukuran berat yang sangat ringan. Seperti Galaxy Tab S5e menghadirkan kepraktisan dengan bodi logam 5,5 mm yang luar biasa tipis dan berat 400 gram menjadikan tablet ini sebagai Samsung Tab S paling ringan yang pernah ada.

Samsung Galaxy Tab S5e merupakan tablet ultraportabel dengan daya baterai yang tahan lama hingga 14,5 jam.

Untuk Galaxy Tab A10 juga cukup ringan yakni 470 gram dengan aluminium body dan bezel yang lebih tipis sehingga menonton konten video menjadi lebih maksimal.

"Dan jika Anda ingin tablet berukuran compact dengan performa maksimal, maka Galaxy Tab A with S Pen pilihan yang tepat, karena hanya berukuran 8 inci dengan screen to body ratio 76,5 persen. Desain yang ramping dengan Keyless All Black Front menjadikan tampilan tablet menjadi lebih berkelas dan memberikan tampilan premium," pungkasnya.

Ingin tahu lebih detail spesifikasi dan harga ketiga Samsung Galaxy Tab teranyar tunggu di berita selanjutnya...

(ahl)