BANGKOK - Senior Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia, Selvia Gofar mengatakan, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A with S Pen, dan Galaxy Tab A10 mempunyai keunggulan fitur yang saling melengkapi untuk berbagai gaya hidup konsumen yang berbeda aktivitas.

"Mulai dari produktivitas, entertainment, hingga pendidikan. Samsung Galaxy Tab seri terbaru ini juga memperkuat posisi Samsung sebagai pemimpin pasar tablet di Indonesia. Hal itu sekaligus membuktikan komitmen kami untuk semakin mendekatkan teknologi kepada gaya hidup konsumen, termasuk dunia pendidikan," kata Selvia di Pratunam, Bangkok, Selasa (9/4/2019).

Galaxy Tab S5e

Untuk spesifikasi Samsung Galaxy Tab S5e menghadirkan bodi logam 5,5mm dan berat 400g, menjadikan tablet ini Samsung Tab S paling ringan yang pernah ada.

Layarnya berukuran 10,5 inci dengan mengusung teknologi Super AMOLED dan resolusi 2560 x 1600 pixel. Selain itu, tersemat kamera depan 8 MP, dan di belakang 13 MP.

Tab S5e ini menggunakan prosesor octa-core yang dipadukan dengan RAM 4 GB. Memori internalnya 64 GB, bila pengguna kurang tersedia slot microSD yang mendukung hingga 512 GB.

Dengan ditunjang baterai berkapasitas 7.040 mAh yang dilengkapi fast charging, Samsung mengklaim tablet ini bisa menyala 14,5 jam penggunaan.

Lalu juga terdapat empat speaker AKG berteknologi Dolby Atmos. Selain itu tersedia port USB type C, POGO untuk mengoneksikan keyboard, jack audio 3,5 mm dan koneksi WiFi.

Untuk Tab ini memiliki beberapa varian warna yakni Black, Gold, dan Silver. Siapkan dana Rp7,499 juta sudah bisa membawa pulang. Akan tetapi, produk ini akan dijual pada akhir April 2019.

Galaxy Tab A with S Pen

Lalu untuk Galaxy Tab A with S Pen, mempunyai bodi yang ramping dengan Keyless All Black Front menjadikan tampilan Galaxy Tab A with S Pen lebih berkelas dan memberikan tampilan premium.

Hadir dengan layar berukuran 8 inci dengan screen-to-body ratio 76,5%. Samsung menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi 1920 x 1200 pixel.

Ditenagai prosesor octa-core yang diracik dengan RAM 3 GB. Selain itu, ada ruang penyimpanan internal 32 GB, namun ditambahkan slot microSD hingga 512 GB.

Untuk kamera di bagian belakang berkekuatan 8 MP. Sementara di depan 5 MP. Ada port jack audio 3,5 mm, USB type C, dukungan Dolby Atmos dan tentu saja S-Pen. Baterai 4.200 mAh turut dibenamkan, lengkap dengan fitur fast charging.

Untuk masalah varian warna Galaxy Tab A with S Pen memiliki dua warna yaitu Black dan Silver, dengan dibanderol Rp3,999 juta dan akan dijual pada 15 April 2019.

Galaxy Tab A10 Untuk Galaxy Tab A10 juga mempunyai ukuran yang cukup ringan, yaitu hanya 470 gram, hal itu dikarenakan penggunaan material aluminium pada bodinya. Samsung membuat bezel tipis sehingga menonton konten video menjadi lebih maksimal. Ukuran layarnya sendiri 10,1 inci, mengusung IPS LCD dengan resolusi 1920 x 1200 pixel. Prosesor octa core yang dipadukan RAM 3 GB mentenagai tablet ini. Untuk menyimpan data, tersedia memori internal 32 GB yang bila kurang bisa ditambah dengan microSD hingga 512 GB. Untuk mengabadikan gambar, kamera 8 MP terpasang di belakang. Sedangkan untuk video call dapat mengandalkan kamera 5 MP di depan. Tersedia dua speaker berteknologi Dolby Atmos. Lalu ada USB Type C, jack audio 3,5 mm, Bluetooth 5 dan WiFi. Baterainya berkapasitas 6.150 dengan dukungan fast charging. Galaxy Tab A10 ada beberapa varian warna yaitu Black, Silver dan Gold dijual dengan harga Rp4,499 juta yang akan dijual pada akhir April di Indonesia, bersamaan dengan Galaxy Tab S5e. Baca juga: Samsung Resmi Kenalkan 3 Galaxy Tab Generasi Terbaru