JAKARTA - MNC Vision, pionir TV berlangganan terkemuka di Indonesia dan MNC Play, penyedia layanan broadband internet berbasis 100% fiber optic hari ini resmi memperkenalkan paket berlangganan terbaru.

Perusahaan menghadirkan paket basic lebih simple berisi berbagai channel dengan harga terjangkau serta pilihan genre paket tambahan di mana pelanggan dapat bebas pilih sesuai keinginan. Paket berlangganan terbaru ini juga menghadirkan ragam channel terbaru yang menarik dengan konten berkualitas.

Paket TV berlangganan terbaru dari MNC Vision menghadirkan hiburan keluarga yang lebih simple dengan harga terjangkau, menghadirkan total 134 channel termasuk 98 channel internasional dari beragam genre.

Paket tambahan juga tersedia dalam 9 ragam genre dengan harga yang mudah diingat yakni Rp39 ribu, Rp49 ribu, dan Rp69 ribu. Melalui paket berlangganan terbaru ini, pelanggan akan lebih mudah untuk berlangganan tayangan favorit mereka dan memilih sesuai keinginan dan kebutuhan keluarga.

"Seiring dengan kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang, kami menyadari bahwa paket TV berlangganan yang kami hadirkan juga harus berkembang. Kami ingin layanan dan nilai tambah yang kami berikan dapat lebih mudah dimengerti oleh pelanggan," kata Iris Wee, Chief of Content & Commercial Officer, MNC Vision Networks.

"Kami memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan kegemaran yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami menyediakan paket berlangganan yang dapat dipilih sendiri oleh para pelanggan, sesuai kebutuhan aktivitas digital dan jenis tontonan yang mereka sukai. Pelanggan dapat bebas pilih waktu menonton dengan menggunakan fitur Catch Up TV yang memungkinkan pelanggan untuk menyaksikan tayangan favorit hingga 7 hari ke belakang dan fitur Time Shift dengan pilihan Play, Pause, dan Rewind, sehingga pelanggan tidak akan ketinggalan momen penting dalam tayangan yang sedang disaksikan saat dalam situasi mendesak. Pelanggan pun dapat bebas memilih bonus suka-suka sesuai keinginan," jelas Adita Widyansari, Subscriber Management, Product, and Marketing Director, PT MNC Kabel Mediacom.

MNC Play menawarkan paket di mana pelanggan dapat bebas pilih kecepatan internet sesuai kebutuhan aktivitas digital mereka. Mulai dari up to 10 Mbps hingga up to 70 Mbps dengan berbagai rekomendasi kebutuhan.

Tiap kecepatan internet yang dipilih sudah termasuk 33 channel TV premium, 15 channel TV berkualitas High Definition (HD), 19 channel free to air (FTA) internasional, dan 23 channel FTA lokal. Pelanggan juga dapat bebas pilih ragam tontonan yang disukai, seperti tayangan film-film Hollywood, olahraga, kartun, program edukasi anak-anak, tayangan dokumenter serta banyak pilihan lainnya.

MNC Vision dan MNC Play juga memperkaya konten berkualitas dengan menghadirkan 5 channel terbaru mulai 1 April 2019. Channel tersebut antara lain TVN, HITS Movies, TVN Movies, Boomerang, dan Al Quran Al Kareem.

Semakin melengkapi layanan paket berlangganan Bebas Pilih dari MNC Vision dan MNC Play, MNC Now yang merupakan aplikasi mobile streaming TV dan VOD juga turut hadir dengan keuntungan 'Bebas Pilih Ruang dan Waktu' kepada pelanggan MNC Vision dan MNC Play untuk dapat menikmati tayangan favorit sesuai dengan paket berlangganan, kapan pun dan di mana pun melalui smartphone, tablet maupun laptop.

(ahl)