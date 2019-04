BANGKOK - Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia, Randy Tonggo mengatakan, selain mendukung dunia pendidikan, Galaxy Tab A with S Pen, dapat juga mengontrol anak, baik saat belajar melalui Ruangguru, maupun saat bermain games serta lainnya.

Kata Randy, dalam Galaxy Tab A with S Pen terdapat aplikasi dreambox parental control untuk mengontrol aktivitas gadget anak-anak.

Terdapat empat menu utama dalam dreambox parental control, yaitu General yang dapat memantau lokasi anak, Report yang dapat melaporkan aplikasi apa saja yang dibuka si anak secara realtime.

Kemudian menu Ad Manager untuk mem-block aplikasi yang tidak sesuai untuk anak, serta menu Backlist Web.

"Jadi orangtua dapat memantau dan mengontrol anaknya dari jarak jauh melalui tablet ini," kata Randy di Bangkok, Thailand, Rabu (10/4/2019).

Sebelumnya dikabarkan, pengguna Samsung Tab A with S Pen yang sudah berkeluarga, tak perlu khawatir dengan pembelajaran untuk anak-anaknya.

Saat ini, tablet menjadi perangkat pilihan sebagai medium pendukung pembelajaran bagi anak-anak, baik untuk pembelajaran yang bersifat formal hingga belajar melalui video dan audio.

Samsung Galaxy Tab A with S Pen memiliki pena digital untuk melengkapi produktivitas penggunanya, seperti mengerjakan latihan bimbingan belajar dari Ruangguru.

"S Pen pada Tab A telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga memiliki presisi yang lebih baik yaitu lebih dari 4.000 pressure level untuk menggambar dan mencatat," kata Senior Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia, Selvia Gofar.

Sementara itu, VP Sales dan Marketing Ruangguru, Adilla Inda Diningsih mengatakan, pihaknya sangat senang bekerjasama dengan Samsung dalam mendukung visi dan misi Ruangguru untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

"Kami di Ruangguru selalu berinovasi aggr konten pendidikan bisa di akses dengan mudah dari seluruh penjuru negeri," kata Adilla.

Adilla pun berharap dengan adanya kerjasama ini Ruangguru bisa menjadi sarana pembelajaran yang baik bagi guru, orangtua, dan anak dapat merasakan sendiri pengalaman belajar yang berbeda dari Ruangguru.

Perlu diketahui, Galaxy Tab A with S Pen, mempunyai bodi yang ramping dengan Keyless All Black Front menjadikan tampilan Galaxy Tab A with S Pen lebih berkelas dan memberikan tampilan premium.

Hadir dengan layar berukuran 8 inci dengan screen-to-body ratio 76,5%, Samsung menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi 1920 x 1200 pixel.

Selain itu, perangkat ditenagai prosesor octa-core dengan RAM 3 GB, ruang penyimpanan internal 32 GB, namun dapat ditambahkan slot microSD hingga 512 GB.

Untuk kamera di bagian belakang berkekuatan 8 MP. Sementara di depan 5 MP. Ada port jack audio 3,5 mm, USB type C, dukungan Dolby Atmos dan tentu saja S-Pen. Baterai 4.200 mAh turut dibenamkan, lengkap dengan fitur fast charging.

Untuk masalah varian warna Galaxy Tab A with S Pen memiliki dua warna yaitu Black dan Silver dengan banderol Rp3,999 juta dan akan dijual pada 15 April 2019.

(ahl)