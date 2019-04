JAKARTA - Pertunjukan bakat menjadi sangat populer di Indonesia sejak sebuah stasiun TV lokal mengadaptasi program pencarian bakat dari Meksiko, "La Academia" pada 2003. Sejak itu, pencarian bakat televisi telah berkembang bukan hanya untuk mereka yang memiliki kecakapan musik yang kuat tetapi juga mereka yang mahir dalam menari, memasak, dan bahkan komedi stand-up.

Melalui keterangan resmi yang diterima Okezone, popularitas acara bakat tidak menunjukkan tanda-tanda melambat hingga saat ini telah ada lebih dari 20 program pencarian bakat di Indonesia.

Jauh sebelum calon kontestan muncul di layar televisi, bagian penting dari ajang pencarian bakat adalah proses audisi yang intensif dan menegangkan. Biasanya, audisi ini diadakan di kota-kota besar di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan.

Bakat yang berhasil sampai ke kota-kota ini menjalani proses yang melelahkan untuk diamati dan dinilai yang akan menentukan mereka diterima atau ditolak. Sementara para calon kontestan dari kota-kota besar mengalami pahit manisnya audisi, banyak talenta dari penjuru Indonesia dibiarkan tidak ditemukan karena mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat audisi diadakan atau tidak tahu bahwa ada audisi ajang pencarian bakat sedang berlangsung.

Namun, dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan ponsel, semakin banyak orang terhubung dibandingkan sebelumnya. Ajang pencarian bakat sekarang memiliki jalan baru untuk mencari bakat dengan memanfaatkan audisi online.

Salah satu program pencarian bakat baru-baru ini adalah I Can See Your Voice Indonesia Season 4, sebuah kolaborasi antara TikTok dan MNC TV di mana para peserta diminta untuk mengunggah video audisi mereka dari 16 Januari hingga 1 April 2019.

Biasanya, audisi pertunjukan bakat akan meminta peserta untuk menunjukkan bakat mereka sebaik mungkin, namun, I Can See Your Voice Indonesia Season 4 memiliki cara yang unik dan kreatif. Dengan menggunakan TikTok, peserta diharuskan mengunggah video lipsync sekreatif mungkin menggunakan lagu dari album #ICanSeeYourTikTok dan menambahkan tagar #ICanSeeYourTikTok.

Tagar #ICanSeeYourTikTok adalah salah satu tagar paling populer di TikTok selama masa penayangan I Can See Your Voice Indonesia Season 4, karena sudah dilihat lebih dari 12 juta kali. Melalui persyaratan unik audisinya yang mengharuskan peserta menggunakan aplikasi TikTok, masyarakat dari seluruh pelosok Indonesia diberi kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus menyaksikan penampilan yang menghibur dari sesama pengguna TikTok di layar televisi.

Pada episode I Can See Your Voice Indonesia Season 4 yang tayang di MNC TV pada 22 Februari 2019, Doha Simamora muncul sebagai pemenang, mendapat kesempatan bernyanyi bersama Cita Citata dan berhak mendapat uang tunai sebesar Rp17.500.000.

“Aku tidak percaya aku terpilih untuk bernyanyi bersama Cita Citata dan memenangkan hadiah uang tunai. Aku ingin memberi tahu kepada semua pengguna TikTok, untuk tetap mengekspresikan bakat kalian melalui aplikasi ini. Siapa tahu? Suatu hari video kalian mungkin menghasilkan sesuatu yang besar seperti ini," kata Doha.

