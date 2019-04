BANGKOK - Samsung Electronics Co., Ltd resmi memperkenalkan produk terbarunya, Galaxy A80. Smartphone yang diciptakan untuk mendukung orang-orang yang terlibat pada era kekinian yakni zaman serba live dalam mengabadikan moment.

Galaxy A80 menawarkan inovasi yang menarik, seperti display full-screen yang menawan, dan yang lebih keren yaitu kamera bisa berputar. Hal itu revolusioner pertama oleh Samsung dan menampilkan baterai cerdas.

“Konsumen adalah pusat dari semua yang kami lakukan, dan mereka mencari perangkat yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan gaya hidup mereka yang spesifik," kata DJ Koh, President and CEO of IT & Mobile Communications Division di Samsung Electronics, di Bangkok, Thailand, Rabu (10/4/2019).

Menurutnya, Galaxy A Series menyediakan serangkaian model sehingga setiap orang dapat memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang berbeda satu sama lain dan membuat mereka bisa mengejar apa yang mereka sukai dan inginkan.

"Galaxy A80 menawarkan fitur-fitur premium untuk para digital native yang ingin menjadi bagian sepenuhnya dari Era of Live," sambung DJ Koh.

Kata dia, Galaxy A80 diciptakan dengan rotating camera pertama dari Samsung, dan membuat orang bisa menangkap dunia di sekitarnya tanpa batas.

"Tiga kamera secara otomatis pop-up dari bagian belakang smartphone ketika pengguna mengaktifkan aplikasi kamera. Kamera dengan mekanisme rotating inovatif ini juga diaplikasikan pada mode selfie untuk memberikan pengalaman tiga kamera, dengan lensa beresolusi tinggi yang sama, baik kamera depan maupun belakang, sehingga Anda tidak kehilangan kualitas terbaik," tuturnya.

Kamera utama Galaxy A80 sebesar 48MP, yang dapat memotret gambar dengan jelas baik siang maupun malam hari. Lalu sensor kamera 3D (ToF) Galaxy A80 menawarkan fitur Live Focus yang tidak hanya dapat diaplikasikan untuk foto tetapi juga untuk video, yang bekerja dengan memindai objek-objek untuk mengukur dimensi objek dan kedalaman.

Lalu dilengkapi juga dengan lensa Ultra Wide dengan sudut pandang yang sama dengan mata manusia, sehingga pemandangan dapat dibagikan sepenuhnya dengan lebih mudah. Fitur Super Steady pada video membantu menangkap konten dengan mudah, mengurangi guncangan dan memastikan gambar yang mulus untuk video-video pro-level action.

Baca juga: Orangtua Bisa kontrol Aktivitas Anak via Aplikasi di Galaxy Tab A with S Pen

Galaxy A80 menampilkan layar FHD+ Super AMOLED 6,7-inci, yang membuat pengguna merasakan detail yang jelas, lalu untuk suaranya menggunakan Dolby Atmos yang akan memanjakan telinga pengguna karena pengalaman suara yang bergerak 360 derajat saat menggunakan earphone maupun Bluetooth speakers. Galaxy A80 memiliki baterai berukuran 3.700 mAh dan dilengkapi Super-Fast Charging 25W, membuat pengguna tetap terhubung lebih lama dan memberi lebih banyak keleluasaan melalui pengisian daya yang sangat cepat, sehingga pengguna tidak ketinggalan momen apapun. Selain itu, Galaxy A80 juga dilengkapi baterai cerdas yang mempelajari rutinitas sehari-hari dan pola penggunaan aplikasi Anda untuk mengoptimalkan konsumsi daya pada ponsel. Mode Adaptive Power Saving Mode membuat pengguna lebih nyaman karena baterai pintar berjalan dengan sangat efisien untuk kinerja terbaik yang dibutuhkan. Lalu akses yang pengguna butuhkan kapanpun dengan aman karena Fitur Intelligent Performance Enhancer pada Galaxy A80 dilengkapi software bertenaga AI yang mengoptimalkan kinerja, seperti menyesuaikan baterai, CPU, RAM dan suhu perangkat. "Lalu Bixby Routines membantu Anda melakukan kegiatan sehari-hari, dengan mempelajari pola penggunaan aplikasi dan menganalisa kebiasaan Anda sehingga dapat mengenali fitur apa yang Anda butuhkan dan kapan Anda membutuhkannya. Dan juga diperkuat oleh Samsung Knox, platform keamanan defense-grade dari Samsung yang dirancang untuk melindungi chipset hingga perangkat lunak, sehingga pengguna dapat menikmati kebebasan saling terhubung dengan aman di Galaxy A80," sambung DJ Koh. Kata DJ Koh, untuk meningkatkan kemudahan, pemindai sidik jari Galaxy A80 tertanam di layar sehingga unlock dilakukan secara intuitif. Selain itu, Galaxy A80 juga menghadirkan pengalaman Galaxy termasuk Samsung Health, Samsung Pay dan banyak lagi. "Galaxy A80 tersedia dalam tiga warna yaitu Angel Gold, Ghost White, dan Phantom Black. Warna Angel Gold memiliki elemen-elemen merah muda, sedangkan warna Ghost White menggabungkan beberapa karakteristik biru, sehingga warna-warna ini terlihat berbeda tergantung pada arah cahaya dan refleksi," pungkasnya. Namun, hingga saat ini belum diketahui berapa harga Samsung Galaxy A80 dan kapan berada di pasaran Indonesia? Kita tunggu saja. Baca juga: Spesifikasi & Harga 3 Samsung Galaxy Tab Teranyar di 2019