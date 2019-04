JAKARTA - PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) adalah salah satu game terpopuler di berbagai platform termasuk PC. Game tersebut juga dapat dimainkan di versi Mobile, PlayStation 4 dan Xbox One.

Dilansir Indianexpress, Kamis (11/4/2019), pencipta dan kepala pengembangnya, Brendan Greene telah mengumumkan bahwa ia tidak akan langsung berafiliasi dengan pengembangan PUBG.

Greene mengumumkan bahwa dia sekarang akan memimpin tim penelitian baru di PUBG Corp, yang disebut PUBG Special Projects, melalui akun Twitter-nya. Dia telah mengambil peran sebagai direktur kreatif konsultan dan telah menyerahkan tanggung jawabnya kepada Taeseok Jang, yang saat ini memimpin tim pengembangan.

Dalam tweet-nya, ia menyebutkan bahwa tim penelitian dan pengembangan PUBG Special Projects yang baru akan berbasis di Amsterdam dan bukan Seoul, yang merupakan kantor pusat perusahaan.

Tim PUBG Special Projects akan ditugaskan untuk menciptakan teknologi, alat, saluran pipa, dan permainan baru, yang akan membantu perusahaan mengeksplorasi kemungkinan interaksi dan koneksi baru dalam permainan. Kemajuan yang dibuat tim baru ini pada akhirnya akan ditambahkan ke PUBG, agar para pemain dapat merasakan.

And now for something completely different... pic.twitter.com/f9qpkHMHu8— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) March 13, 2019