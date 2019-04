JAKARTA - Google bekerja keras pada smartphone Pixel terbaru. Perusahaan mengembangkan ponsel generasi terbaru yang memiliki desain berbeda dengan Pixel 3 dan Pixel 3 XL.

Dilansir T3, Sabtu (13/4/2019), menjelang rumor peluncuran dari ponsel seri Pixel 3a yang lebih terjangkau, konsep seni Phone Designer telah mengungkap gambar generasi terbaru Pixel 4. Ponsel itu tampak memiliki layar lebih kecil untuk membuatnya lebih mudah ketika digenggam dengan satu tangan.

Phone Designer membagikan gambar konsep resolusi tinggi di Twitter. Ini terlihat mengikuti desain industri yang telah ada dalam banyak kebocoran baru-baru ini. Ponsel tersebut disebut Pixel 4 dan Pixel 4 XL.

Awe. It's about time for smaller devices. What do you think? pic.twitter.com/E8AOh1iQpI