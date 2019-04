SOLO - Xiaomi telah menggoda penggemar dengan memamerkan Redmi Y3. Smartphone Redmi merupakan lini perusahaan Xiaomi untuk menyasar kelas menengah.

Xiaomi kini menjadikan kamera selfie sebagai andalan di smartphone terbaru Redmi Y3. Dikabarkan GSM Arena, smartphone ini telah mendapatkan sertifikasi Wifi pada Maret 2019.

Model Redmi Y3 diperlihatkan dalam kicauan Bos Xiaomi India, Manu Kumar Jain. Dalam cuitan tersebut, dia memperlihatkan kamera selfie Redmi Y3 yang berfungsi dengan baik.

“Mi fans! Saya memakai ponsel #Redmi generasi terbaru yang luar biasa. Hasil swafotonya sangat luar biasa. Y, apakah saya mengambil foto terlalu banyak? Btw, saya mengambil foto selfie 32 kali dengan 32 @XiaomiIndia. Tidak sabar membagi detail lebih lanjut dengan Anda, #Xiaomi,” terang Manu Kumar Jain.

Redmi Y3 menjalankan MIUI 10 dengan sistem operasi Android Pie. Menurut petunjuk di Twitter Manu Kumar Jain, kamera depannya memiliki sensor 32 MP. Sayangnya, belum ada penjelasan lain terkait smartphone tersebut.

Mi fans! I got my hands on upcoming #Redmi phone & it is amazing! Went on a selfie rampage & the results are totally incredible.🤳



'Y' am I taking so many selfies? BTW I clicked '32' selfies with 32 @XiaomiIndia colleagues! 😉



Can't wait to share more details with you. #Xiaomi pic.twitter.com/GSP7xhIpNS— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) April 10, 2019