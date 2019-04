JAKARTA - Samsung dan Huawei menjadi produsen ponsel terpopuler. Keduanya menarik perhatian dengan meluncurkan ponsel terbaru dengan desain lipat.

Tidak hanya Samsung dan Huawei, OnePlus pun beberapa waktu belakangan ini cukup menyita perhatian dengan informasi yang beredar terkait OnePlus 7. Dilansir Slashgear, Senin (15/4/2019), OnePlus 7 dan OnePlus 7 Pro akan dirilis pada bulan depan.

Informasi yang beredar mengungkapkan bahwa handset didukung Qualcomm Snapdragon 855 dengan 8 hingga 10 GB RAM. Selain itu, ponsel kemungkinan besar menggunakan resolusi layar FHD+.

Rumor yang muncul juga menyebutkan OnePlus akan mengadopsi mekanisme kamera sembul yang mirip dengan 'sepupunya' Vivo dan OPPO untuk menghadirkan wajah ponsel tanpa bingkai dan takik.

OnePlus mungkin juga akan melakukan sesuatu yang baru tahun ini. Rumornya, ia akan memiliki versi “Pro”, memiliki perbedaan yang terletak pada layar tepi melengkung ala Samsung Galaxy S series. Mungkin juga ada OnePlus 7 Pro 5G, meskipun perusahaan mengklaim tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam pasar ponsel tersebut.

Okay, so I'm gonna stop with the estimations and give you all what you want. I can confirm that #OnePlus7 Series is launching globally on "14th May" 2019! Exactly 1 month left for #OnePlus' Flagship Killer to be revealed! According to earlier leak: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 14, 2019