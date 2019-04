JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar tepat pada Rabu atau 17 April 2019. Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena masyarakat tidak hanya memilih calon anggota DPR, DPRD saja di waktu bersamaan, tetapi juga Presiden dan Wakil Presiden RI.

Jelang Pemilu yang diselenggarakan besok, netizen meramaikan dengan berbagai hashtag yang mendukung masing-masing paslon, baik paslon 01 maupun paslon 02.

Netizen meramaikan linimasa Twitter dengan hashtag atau tanda pagar (tagar) #BesokTusukPrabowoSandi dan #01TheChampion. Seperti diketahui, paslon 01 ialah Jokowi & Ma'ruf, sementara paslon 02 Prabowo & Sandiaga.

Netizen juga menuliskan posting-an dengan tagar seperti #AllahMuliakanJokowi dan #BismillahInsyaAllahPrabowo. Pantauan Okezone, tagar-tagar ini tampak populer saat ini dan menjadi trending topic berdasarkan https://trends24.in/indonesia/.

Standing at the right side👆

Choosing the right one👆

Praying for the best one👆#01TheChampion pic.twitter.com/UVeTAdWvZ7— Aten (@AtenKause) April 16, 2019