JAKARTA- Kejadian kebakaran katedral Notre Dame di Paris, Prancis pada 15 April 2019 telah menjadi perhatian dunia. Pasalnya selain menjadi tempat ibadah, katedral tersebut telah menjadi ikon kota Paris.

Dilansir dari laman GSM Arena, Kamis (18/4/2019) atas kejadian tersebut banyak perusahaan berjanji untuk menyumbangkan jutaan uang untuk memulihkan landmark kota Paris itu. Seperti halnya raksasa teknologi asal Cupertino Apple. Melalui CEO Apple, Tim Cook mengungkapkan rencananya di Twitter. Ia mengungkapkan jika akan berjanji untuk membantu membiayai upaya pembangunan.

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.🇫🇷— Tim Cook (@tim_cook) April 16, 2019