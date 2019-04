JAKARTA - Instagram memiliki berbagai macam fitur, termasuk fitur likes dan komentar. Terkadang banyaknya jumlah likes bisa menunjukkan sebuah posting-an yang cukup disukai banyak pengguna.

Fitur likes memungkinkan seseorang untuk mengukur apakah suatu posting-an memiliki jumlah peminat yang besar. Bila saat ini pengguna belum bisa menyembunyikan jumlah likes itu, Instagram kini menguji untuk merealisasikan fitur baru terkait hal tersebut.

Dilansir Businesstoday, Jumat (19/4/2019), bocoran screenshot yang diunggah oleh tech blogger Jane Manchun Wong mengungkap bahwa Instagram feed posts tidak lagi menunjukkan jumlah like.

Tangkapan layar hanya menunjukkan beberapa nama yang menyukai pos dan "yang lain".

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019