JAKARTA - Startup merupakan peluang baru di era milenial ini yang bisa membawa perubahan hingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Startup tentu memerlukan modal untuk bisa tetap eksis dan berkembang.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang startup akselerator, GK-Plug and Play Indonesia resmi menggandeng 2 korporasi baru. GK-Plug and Play Indonesia menggandeng 2 korporasi baru dari Gunung Sewu Group yaitu Sequis Life dan Great Giant Pineapple (GGP).

Melalui kolaborasi ini, kedua perusahaan akan bergabung bersama Astra Internasional, BNI, BTN dan Sinarmas untuk masuk ke dalam ekosistem inovasi GK-Plug and Play Indonesia.

"Kami menyambut gembira adanya kemitraan antara Sequis dengan GK-Plug and Play Indonesia (GK-PnP). Dengan kerjasama ini, kami bisa mendapatkan akses langsung ke berbagai startup berskala global melalui ekosistem yang dimiliki Plug and Play," ujar President Director & CEO PT Asuransi Jiwa Sequis Life, Tatang Widjaja.

Sementara itu, Bapak Iswanto, Presiden Direktur PT. Great Giant Pineapple mengatakan bahwa kerjasama perusahaan dengan GK-Plug and Play Indonesia dapat menjadi terobosan besar bagi GGP selaku perusahaan hortikultura di Indonesia.

GK-Plug and Play Indonesia menambahkan bahwa visi GK-PnP sebagai penyedia ekosistem terbesar di Indonesia untuk merangkul kerjasama antara korporasi dan startup.

"Kami sangat senang untuk menyambut dua mitra korporasi baru yaitu Sequis Life dan Great Giant Pineapple di ekosistem inovasi kami. Visi GK-PnP adalah menjadi salah satu penyedia ekosistem inovasi teknologi terbesar di Indonesia untuk sektor Fintech, Insurtech, Agritech, IoT dan Mobility," kata Wesley Harjono, Managing Partner GK-Plug and Play Indonesia.

Tidak hanya menggandeng 2 korporasi baru, GK-PnP mengakselerasi 16 startup binaan baik startup binaan dari dalam maupun luar negeri pada vertikal Internet of Things and Mobility, Food and Agritech serta Fintech dan Insurtech.

Pada angkatan ke-4 ini, adapun total 10 startup binaan seperti Piniship, Logicnesia, Lacak.io, Rara Delivery, ATM Sehat, Ternak Kopi, Redkendi, Bizhare, Bandingin, dan PayOK serta 6 startup dari luar negeri di antaranya adalah Aquifi (Amerika Serika), Intello Labs (Amerika Serikat), Magpie (Filipina), PolicyPal (Singapura), dan Coinhako (Singapura).

16 startup binaan GK-PnP ini telah lulus dari program akselerasi selama 3 bulan, di mana melalui program ini, startup diberikan segala fasilitas untuk mendukung perkembangannya.

GK-PnP sukses membantu startup-startup binaannya untuk meraih pendanaan lanjutan dengan total 20 juta US Dollar.

Tema 'Innovation Beyond Limits' dibawa pada Expo 4.0 GK-PnP adalah bertujuan untuk menginspirasi para inovator muda untuk dapat berinovasi tanpa batas dengan memanfaatkan teknologi.

GK-PnP membuka kesempatan bagi startup-startup teknologi untuk bergabung ke program GK-PnP angkatan ke-5. Pada batch 5 ini, GK-PnP fokus pada 6 vertikal yaitu Internet of Things and Mobility, Food and Agritech serta Fintech dan Insurtech.

GK-PnP tetap membuka kesempatan untuk startup inovasi di vertikal lainnya untuk bergabung ke ekosistem terutama startup-startup yang dapat membantu korporasi dalam ekosistem inovasi dari GK-Plug and Play Indonesia.

Bagi startup yang tertarik untuk bergabung dan diakselerasi pertumbuhannya dapat mendaftarkan diri melalui formulir aplikasi di http://bit.ly/applypnp5 sebelum 7 Juni 2019.

Baca juga: Xiaomi Luncurkan Redmi 7 di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

(ahl)