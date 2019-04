JAKARTA - Produsen konsol game terus mengembangkan perangkat besutan mereka. Sony, salah satu produsen konsol game yang tampaknya tengah menyiapkan peluncuran untuk PlayStation 5 pada 2020.

Dilansir Bgr, Sabtu (27/4/2019), Sony mengungkapkan bahwa konsol PlayStation generasi berikutnya (yang belum diketahui namanya), tidak akan diluncurkan dalam 12 bulan ke depan.

Dengan kata lain, paling awal gamer mungkin akan melihat PlayStation 5 di rak-rak toko pada Mei 2020, meskipun kabar ini masih merupakan dugaan.

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console