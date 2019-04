JAKARTA - Nintendo Switch bersaing dengan konsol game lainnya seperti PlayStation 4 (PS4) atau Xbox One. Perangkat Switch juga menyediakan game-game menarik yang menjadi andalan seperti Super Mario Odyssey dan The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Perusahaan mengungkap dalam laporan hasil keuangan untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2019, terungkap kini ada lebih dari 9,8 juta pelanggan Nintendo Switch Online. Angka-angka ini tidak termasuk anggota percobaan gratis, namun itu termasuk keanggotaan keluarga.

Angka tersebut berarti hampir sepertiga pemilik Switch memiliki akun Nintendo Switch Online. Nintendo juga mengumumkan game gratis Tetris 99 telah dimainkan oleh 2,8 juta akun.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Nintendo menyiapkan beberapa kejutan di 2019 untuk pemilik konsol game Switch. Beberapa game terbaru antara lain The Legend of Zelda: Link's Awakening, Tetris 99 dan Mario Maker 2.

Diberitakan Theage, broadcast 'Nintendo Direct' mengungkap pengumuman besar dan beberapa trailer game terbaru telah dirilis. Khusus game Zelda versi remake, game ini tampak seperti dunia mainan anak-anak, di mana karakter dapat berjalan-jalan dan bertarung melawan musuh.

Sementara game Mario Maker 2 yang dirilis pada Juni, mengungkap permainan yang bisa mendorong kreativitas gamer. Pada game ini, gamer bisa membangun rintangan ala game Mario, menempatkan items dan musuh sesuai keinginan gamer.

