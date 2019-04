JAKARTA- Raksasa game asal Jepang, Nintendo mengungkapkan jika pihaknya tengah bekerjasama dengan Tencent untuk meluncurkan konsol Switch. Konsol tersebut memang sangat populer di China dan kabarnya mendorong harga saham Nintendo.

"Nintendo mengumumkan bahwa kolaborasi sedang berlangsung dengan Tencent Holdings Limited untuk merilis sistem videogame Nintendo Switch di China," kata Nintendo, seperti dilansir dari laman The Star, Selasa (30/4/2019).

Pengumuman itu muncul sehari setelah Nintendo meluncurkan angka laba setahun penuh yang kuat terangkat oleh penjualan kuat judul game blockbuster untuk konsol Switch. Laba bersih untuk tahun fiskal hingga Maret naik 39% dari tahun sebelumnya.

Bahkan, penjualan perangkat keras Switch diproyeksikan naik 6% menjadi 18 juta unit untuk tahun fiskal saat ini dengan rencana untuk merilis Super Mario Maker 2, Pokemon Sword And Pokemon Shield dan The Legend Of Zelda .

Baca Juga: Ponsel Lipat Pertama FlexPai Resmi Dijual, Berapa Harganya?

Nintendo Switch memang menjadi konsol yang populer, ini juga dibantu oleh rilis judul-judul inovatif yang dipuji oleh para kritikus dan gamer-gamer. Saham perusahaan telah melonjak lebih dari 12% sejak laporan berita mengatakan awal bulan ini bahwa game-nya dan Switch akan segera tersedia di China melalui Tencent.

Bos Nintendo Shuntaro Furukawa dikutip mengatakan bahwa mereka ingin menumbuhkan China menjadi pasar utama seperti Jepang, AS, dan Eropa. "Tapi ukuran pasar konsol game kecil. Jadi mungkin tidak mudah," kata Furukawa.

Baca Juga: PlayStation 4 Hampir Capai 100 Juta Unit Penjualan

(ahl)