JAKARTA - OnePlus 7 Pro dipastikan memiliki tiga buah kamera belakang atau triple lens. Perusahaan kini terang-terangan mengungkap seperti apa kekuatan kamera ponsel besutan mereka.

Dilansir Techradar, perusahaan mengungkap beberapa gambar serta membaginya di Twitter. Dari gambar yang diunggah tersebut, perusahaan menunjukkan foto-foto yang ditangkap dengan wide-angle, lensa telefoto dan standar.

Dari gambar yang diunggah, pengguna dapat melihat bahwa OnePlus 7 Pro memiliki kekuatan pada fitur zoom, di mana objek terlihat jelas dan detail.

Get closer to the action!

Shot on OnePlus 7 Pro.#OnePlus7Series

Launching May 14. https://t.co/Q0eAKsxnw4 pic.twitter.com/53KWiM6olE