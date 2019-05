JAKARTA - Infinix meluncurkan handset terbaru pada hari ini yang dijuluki Smart 3 Plus dan Hot 7 Pro. Smartphone tersebut hadir dengan fitur kekinian.

"Hampir setiap minggu orang melihat fitur-fitur unggulan, sekarang yang lagi keren bahasanya waterdrop, kalangan milenial menuntut memori yang besar, kamera yang super hebat, canggih, artificial intelligence, macam-macam," kata Christian Sudibyo, Vice President Infinix indonesia di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Ia mengatakan bahwa pada hari ini Infinix menampilkan dua ponsel terbaru yaitu Smart 3 Plus dan Hot 7 pro. "Khusus pada hari ini, dua jagoan Infinix, model terbaru, Smart 3 Plus dan Hot 7 Pro, kita akan munculkan mengusung tema innovation for everyone," tambahnya.

Smart 3 Plus

Untuk Smart 3 Plus, handset ini hadir dengan layar 6,2 inci HD+. Selain itu, ponsel juga tampil dengan notch dewdrop untuk menawarkan rasio screen-to-body yang lebih baik.

Smart 3 Plus diperkuat dengan MediaTek Helio A22 SoC bersama dengan RAM 2/3GB dan storage internal 32GB. Handset didukung juga dengan fitur kartu Micro-SD.

Untuk menangkap gambar, Infinix Smart 3 Plus didukung triple kamera dan juga dukungan teknologi AI. Ponsel juga tampil dengan fitur face unlock dan sensor sidik jari serta hadir dengan varian warna hitam, cokelat dan biru

Tiga buah kamera belakang untuk ponsel dengan banderol harga terjangkau mungkin saat ini masih jarang. Infinix menghadirkan sensor utama 13MP, 2MP sensor kedalaman dan sensor rendah cahaya, yang resolusinya belum diketahui.

Pada bagian belakang, ponsel juga didukung dengan fitur flash dual-LED. Sementara pada bagian depan, terdapat kamera selfie dengan kekuatan tembak 8MP.

Perangkat berjalan dengan software XOS 5, dan sistem operasi Android 9 Pie. Handset dengan baterai 3500 mAh ini kabarnya dibanderol dengan harga di bawah Rp1,5 juta.

Hot 7 Pro

Infinix juga menghadirkan seri Hot 7 Pro yang diperkuat dengan layar 6,2 inci serta prosesor Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm)/Mediatek MT6762 Helio P22.

Perangkat tampil dengan dual kamera belakang (13MP dan 2MP) serta dual kamera depan (13 MP dan 2 MP). Baik kamera belakang dan depan dilengkapi fitur LED flash.

Handset terbaru ini meluncur dengan baterai 4.000 mAh dan 6GB RAM serta storage 64GB. Hot 7 Pro kabarnya dibanderol dengan harga di bawah Rp2 juta.

Ponsel terbaru dari Infinix ini akan dijual resmi di Lazada pada 7 Mei 2019.

(ahl)