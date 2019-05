JAKARTA- Menurut sebuah penelitian baru, pada 50 tahun ke depan Facebook akan didominasi dengan pengguna yang telah meninggal. Angka pengguna yang meninggal akan melebihi jumlah pengguna yang masih hidup.

Dilansir dari laman Cnet, Jumat (3/5/2019) hal tersebut diketahui dari studi Oxford berjudul "Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online". Peneliti juga memprediksi bahwa pada tingkat pertumbuhan Facebook saat ini, terdapat 4,9 miliar pengguna akan meninggal hingga 2100.

Bahkan jika pengguna Facebook terus menurun jumlahnya, akan ada 1,4 miliar pengguna yang meninggal pada tahun yang sama. Studi ini berfokus pada semua profil Facebook milik pengguna yang meninggal, bukan hanya akun yang diabadikan . Mayoritas pengguna yang meninggal ini akan berasal dari negara-negara di Asia.

Studi ini dipublikasikan minggu lalu di jurnal Big Data & Society. Sementara itu berfokus pada jumlah pengguna yang mati, para peneliti menekankan pentingnya mengumpulkan data dalam jumlah besar dari orang-orang nyata.

"Profil ini menjadi bagian dari catatan kolektif kami sebagai suatu spesies, dan mungkin terbukti sangat berharga bagi generasi mendatang," kata peneliti.

April ini, Facebook memperkenalkan bagian upeti untuk akun memorialisasi agar keluarga mengingat orang yang mereka cintai yang meninggal. Pada 2012 lalu, ada sekitar 30 juta pengguna Facebook yang telah meninggal.

Saat ini, Facebook diperkirakan memiliki lebih dari dua miliar pengguna di dunia dan ada sekitar 8.000 pemilik akun yang meninggal setiap harinya.

"Kami sangat menghormati posisi unik kami dalam kehidupan orang-orang dan mengambil peran kami dalam percakapan membangun warisan di era digital," kata juru bicara Facebook.

Perusahaan itu kemungkinan akan menyebutkan pertumbuhannya dalam konferensi pengembang F8 2019 yang berlangsung di San Jose, California.

(ahl)