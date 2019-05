JAKARTA - Produsen ponsel tampak berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan terkait inovasi maupun fitur. Produsen ponsel juga berusaha untuk menanggalkan fitur notch, sehingga sebagian berhasil memunculkan ponsel dengan kamera pop-up yang unik.

Notch bisa sebagai tempat bagi fitur kamera depan. Apabila tidak bisa dihilangkan sama sekali, setidaknya kamera depan tetap memiliki tempat di bagian layar ponsel.

Salah satu produsen ponsel, Samsung telah mengungkap bahwa mereka memiliki Infinity-O, yang memungkinkan kamera depan diletakan di bagian layar dan berada di area sudut, seperti yang diperkenalkan pada Galaxy S10.

Dilansir Slashgear, Jumat (3/5/2019), perusahaan tampaknya masih belum selesai dalam memainkan ide (Infinity-O) tersebut, dan mungkin Galaxy Note 10 akan mendapatkan desain yang sedikit berbeda.

Pembocor Ice universe mengisyaratkan Galaxy Note 10 akan memiliki lubang kamera yang kecil, tepat di tengah dahi ponsel. Meskipun belum dipastikan, meletakkan kamera di bagian dahi ponsel mungkin membuat ponsel akan berbeda dengan kebanyakan ponsel lainnya.

Dengan lubang tunggal yang lebih kecil, mungkin tidak ada cukup ruang untuk kamera yang bagus dan sensor tambahan untuk hal-hal seperti pengenalan wajah yang aman atau bokeh.

Ice universe juga menunjukkan bahwa Galaxy Note 10 akan memiliki "layar melengkung yang lebih agresif".

Whether you like curved display or not, it's still the flagship phone logo, especially in the second half of the year, you'll see a very superb curved design, a more aggressive curved display than Note7 will appear, and more than one brand will do so.😎— Ice universe (@UniverseIce) April 30, 2019