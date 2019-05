JAKARTA- Xiaomi dikabarkan akan meluncurkan ponsel terbarunya dalam waktu dekat. Ponsel tersebut diprediksi Xiaomi Mi A3 dan Xiaomi Mi A3 Lite.

Dilansir dari laman GSM Arena, Selasa (7/5/2019) dalam sebuah tweet ponsel baru tersebut akan diberi nama kode Bamboo Sprout dan Cosmos Sprout. Memang perangkat Xiaomi Mi A selalu menggunakan suffix penamaan Sprout yang sama.

New Xiaomi flagship - "Hercules"



* Snapdragon 855

* NFC

* 3 rear cam + 1 front cam

* In-display fingerprint scanner

* Wireless charging



Very early information from source code (can't say exactly where) - subject to error due to interpretation. Thanks to @warabhishek.— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 5, 2019