JAKARTA - Twitter menyediakan emoji khusus selama Ramadan yang akan muncul setiap pengguna mencuitkan kata kunci yang tepat.

"Amal, iman, kesejahteraan, makanan dan hiburan. Orang dari seluruh dunia sudah mulai membanjiri Twitter untuk membicarakan tentang Ramadhan," kata Media Partnership Director Twitter Middle East and North Africa, Kinda Ibrahim dan Head of Public Policy, Government Relations and Philanthropy Twitter Middle East and North Africa, George Salam, dalam tulisan yang diunggah di blog resmi Twitter, dikutip Selasa.

Twitter meluncurkan emoji Ramadan dalam tujuh bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, Arab, Spanyol, Turki, India dan Bengali.

Setiap mengetik tanda pagar Ramadhan, Ramadan, dan puasa, Twitter secara otomatis akan memberikan emoji bulan sabit di belakang tagar tersebut.

Bukan hanya Ramadan, Twitter juga menyediakan emoji lain untuk kata kunci yang berkaitan dengan ibadah puasa, tanda pagar #sahur #bukapuasa atau #takjil akan dihiasi dengan segelas yoghurt, yang menurut Twitter sering dikonsumsi saat berbuka puasa.

Selain itu, ada juga emoji lentera setiap mengetik #kandil.

Menurut data Twitter, terdapat lebih dari 10 juta cuitan tentang Ramadan pada bulan puasa tahun lalu. Negara yang paling banyak mencuit soal Ramadan secara berurutan yaitu Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Mesir dan Amerika Serikat.

(ahl)