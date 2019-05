JAKARTA- Peluncuran Galaxy Note 10 kabarnya masih jauh yakni pada semester kedua tahun ini. Meskipun demikian, beberapa bocoran mengenai smartphone unggulan Samsung tersebut mulai santer dibicarakan.

Dilansir dari laman GSM Arena, Selasa (7/5/2019) beberapa sumber menyebutkan jika ponsel kabarnya akan memiliki pengisian daya lebih cepat dari 25W. Sejauh ini, dua ponsel Samsung yang dilengkapi dengan pengisian cepat tersebut yakni Galaxy S10 versi 5G dan Galaxy A70.

“Note10 charging is not 25w” ≠ “less than 25w”, perhaps starting from Note10, battery capacity and charging speed will no longer be Samsung's weaknesses, or even advantages.

But I don't want to say more because everything has variables. pic.twitter.com/PQR2Q6oUNX— Ice universe (@UniverseIce) May 4, 2019