JAKARTA- Vendor smartphone Realme baru setahun hadir untuk bersaing dipasar smartphone. Realme selama ini fokus pada ponsel entry level yang dibanderol dari harga Rp1 jutaan hingga Rp3 jutaan. Menurut Marketing Director Realme Asia Tenggara, Josef Wang meskipun baru setahun pihaknya yakin mampu menyaingi Redmi dan Samsung disegmen entry level.

Meskipun demikian, Josef juga menyebutkan jika pihaknya belum memikirkan target pangsa pasar hingga lima atau enam besar di Indonesia.

"Untuk saat ini kami belum kepikiran untuk menjadi top five and six. Kami sangat baru di Indonesia tidak hanya disini tapi juga di dunia. Kami akan berusaha untuk mendapatkan lebih perhatian dari konsumen," kata dia usai peluncuran ponsel Realme C2 dan Realme 3 Pro di Universitas Indonesia, Rabu (8/5/2019).

Baca Juga: San Francisco Bakal Larang Teknologi Facial Recognition, Ini Alasannya

Josef jufa mengatakan jika saat ini Realme memiliki tujuh juta pengguna di dunia. Di Indonesia pun terdapat sekira enam ribu pengguna. Untuk meraih pengguna lebih luas, Josef juga mengungkapkan jika pihaknya terus gencar membuka toko resmi. Hingga saat ini Realme memiliki 12 ribu retail dan toko resmi di Medan.

"Dalam waktu dekat juga akan membuka satu lagi di Jakarta," imbuh dia.

Meskipun demikian, Josef juga mengatakan jika Realme masih tetap mengandalkan platform online atau ecommerce. Pasalnya sesuai dengan target marketnya yang menyasar anak muda, Realme percaya bahwa anak muda masih senang berbelanja online.

Bahkan pada penjualan Realme 3 Pro dan Realme C2, Realme menggandeng Lazada, Tokopedia, Shopee dan Akulaku.

(ahl)