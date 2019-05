JAKARTA - Nintendo memperkenalkan game Tetris 99 yang bisa dimainkan secara offline dengan biaya sebesar USD10. Gamer akan mendapatkan dua modus baru, CPU Battle dan Marathon.

Untuk CPU Battle, memungkinkan gamer bermain dengan offline melawan musuh virtual. Sementara Marathon merupakan permainan klasik, di mana gamer harus membersihkan garis.

Keduanya tersedia offline, sehingga gamer tidak lagi memerlukan Switch Online untuk memainkannya, seperti dilansir Engadget.

The #Tetris99 Big Block DLC is available on Nintendo eShop for $9.99 and adds offline modes! Battle 98 bots in CPU Battle, and survive in Marathon mode to clear the most lines possible! Stay tuned for more on additional upcoming game modes. https://t.co/t6cp0KnJLT pic.twitter.com/VKvai3xRCe