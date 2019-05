JAKARTA - Pada hari ini MNC Vision dan MNC Play menggelar malam penghargaan Sales Appreciation Awards Night bertajuk ‘Journey to the Top’ di RTL Jakarta, Four Season, Jakarta.

Penghargaan ini diadakan bekerjasama dengan HBO sebagai momen bagi MNC Vision dan MNC Play untuk memberikan apresiasi kepada para karyawannya, khususnya para sales agent berprestasi, yang memiliki pencapaian penjualan terbaik.

"Malam ini malam yang menyenangkan karena malam ini MNC Vision, MNC Play, bersama dengan HBO memberikan apresiasi kepada sales Agent terbaik kita. Jadi, tajuk hari ini 'Journey to The Top' ini merupakan penghargaan untuk sales agent dengan penjualan terbanyak dari channel HBO. Sejauh ini, HBO telah menjadi channel favorit dan tidak lain merupakan kerja keras dari sales agent kita," kata Adita Widyansari, Subscriber Management, Product and Marketing Director MNC Play di RTL Jakarta, Four Season, Senin (13/5/2019).

Lengkapnya ada 7 kategori penghargaan yang diberikan oleh MNC Vision dan MNC Play kepada para sales agentnya, yakni:

1. Top Agent MNC Vision-Upselling HBO Pack (5 pemenang).

2. Top Agent MNC Vision-Retention HBO Pack (15 pemenang).

3. Top Agent MNC Vision-Customer Care HBO Pack (10 pemenang).

4. Top Agent MNC Play-Upselling HBO Pack (4 pemenang).

5. Top Agent MNC Play-Sales HBO Pack (3 pemenang).

6. Top Agent MNC Play-Retention HBO Pack (2 pemenang).

7. Top Agent MNC Play-Customer Care HBO Pack (2 pemenang).

Lebih lanjut, Head of Sales and Affilate Marketing HBO Asia, Yasmin Zahid pun mengapresiasi para sales agent atas kerja keras dan dedikasi mereka.

"Kami ingin menunjukkan apresiasi kami kepada para sales agents terbaik melalui acara Sales Appreciation Awards Night ini," kata Yasmin.

Selain pemberian penghargaan kepada para sales agent, acara ini juga diisi dengan sesi berbuka puasa bersama para manajemen MNC Vision, MNC Play dan HBO.

Untuk informasi, MNC Vision dan MNC Play menghadirkan beragam konten berkualitas yang dimilikinya melalui kerjasama dengan berbagai channel baik lokal maupun internasional.

Channel-channel yang bebas dipilih oleh pelanggan MNC Vision dan MNC Play ini merepresentasikan genre-genre yang beragam sesuai dengan kebutuhan setiap anggota keluarga, seperti Kids, Entertainment, Movies, Sports, News & Knowledge, dan lain sebagainya. Sementara itu, HBO memiliki berbagai film-film blockbuster Hollywood dan tayangan-tayangan original HBO lainnya.

(ahl)