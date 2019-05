JAKARTA- Snapchat melalui masa sulitnya tahun lalu. Perusahaan milik Evan Spiegel tersebut diserang kasusu saham anjlok dan ditinggal penggunanya sekira 3 juta pengguna.

Namun, seminggu belakangan Snapchat kembali populer. Penyebabnya adalah filter baru yang memungkinkan pengguna untuk bertukar gender menjadi laki-laki atau perempuan. Menariknya lagi, filter menyebar luas ke luar snapchat.

Selfie dengan filter baru Snapchat bahkan menyebar di Twitter, Instagram Stories, bahkan Facebook. Menurut The Verge, Kamis (16/5/2019) tren media sosial belakangan ini yakni mengunduh Snapchat beberapa menit, menggunakan filter baru, namun tidak membagikannya diaplikasi tersebut.

Instagram Stories telah menarik banyak orang beralih dari Snapchat, tetapi ada sesuatu yang terus dilakukan Snapchat yang menarik orang kembali yakni menawarkan filter yang kreatif

Hal yang sama terjadi baru-baru ini dengan filter bayi Snapchat, orang-orang pun memposting gambar menggunakan filter tersebut di seluruh Twitter. Kabarnya unduhan harian Snapchat telah melonjak setelah aplikasi meluncurkan filter swap gender.

Menurut perusahaan analisis web, selebriti seperti Miley Cyrus dan Sarah Silverman masing-masing berbagi foto Snapchat mereka di Twitter dan Instagram. Seringkali, orang yang memposting foto selfie mereka akan menulis bahwa mereka hanya menggunakan filter Snapchat danmemposting foto mereka di tempat lain.

The thing I’m learning from the snap filter that turns people into a boy/girl is that gender is a social construct and that people still use snapchat— Adam Rippon (@Adaripp) May 12, 2019