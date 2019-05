JAKARTA - Akses internet cepat jadi dambaan setiap orang. Dengan internet berkecepatan tinggi melalui jaringan 5G, maka pengguna bisa dengan cepat mengakses sebuah konten atau informasi tanpa gangguan.

Seperti apa kecanggihan teknolog 5G ini, akun Twitter George L. Koroneos (@GLKCreative) memperlihatkan kepada netizen. Dalam video berdurasi 22 detik, terlihat kecepatan internet lebih dari 1.000 Mbps.

This is 5G on the brand new Samsung Galaxy S10 5G in front of my hotel. It's crazy the difference a month makes. #FirstToRealTime pic.twitter.com/Syxc7HGrqn— George L. Koroneos (@GLKCreative) May 16, 2019