JAKARTA- Aplikasi Direct Messages Instagram yang berdiri sendiri kabarnya akan dihentikan. Hal tersebut diungkapkan oleh pengguna twitter @MattNavarra dalam cuitannya. Dari postingan tersebut diketahui bahwa aplikasi akan dihapus bulan depan.

"Pada bulan depan, kami tidak akan mendukung aplikasi Direct. Percakapan Anda akan otomatis berpindah ke Instagram. Jadi Anda tidak perlu melakukan hal apapun," ungkap notifikasi dari aplikasi, seperti dilansir dari laman Android Pit, Minggu (19/5/2019).

Meskipun aplikasi Direct Message akan dihapus, hal tersebut tak akan mempengaruhi Direct Message yang ada dalam aplikasi bawaan (Instagram). Untuk diketahui, aplikasi Direct Message diluncurkan pertama kali pada Desember 2017. Dalam aplikasi tersebut pengguna tidak hanya mampu mengirim pesan ke kontak Instagram, namun juga memiliki beberapa filter mirip Snapchat pada kameranya.

Ini bukan pertama kalianya Instagram mengadopsi fitur Snapchat, seperti yang diketahui Instagram Stories juga mirip dengan Snapchat. Bahkan saat ini, fitur tersebut telah menjadi salah satu fitur paling favorit di Instagram.

Instagram is already killing its standalone Direct messaging app? @mosseri ? pic.twitter.com/sr0c90PzEc— Matt Navarra (@MattNavarra) 15 Mei 2019